شهيدان وإصابتان جراء استهداف طائرات الاحتلال شرق مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 11 2023 - 18:36

شهيدان وإصابتان جراء استهداف طائرات الاحتلال شرق مدينة غزة

منذ 1 ساعة 11 May، 2023
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المصدر: فلسطين اليوم

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