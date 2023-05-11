المقاومة الفلسطينية تطلق رشقات صاروخية جديدة تجاه الاراضي المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 11 2023 - 18:36

المقاومة الفلسطينية تطلق رشقات صاروخية جديدة تجاه الاراضي المحتلة

منذ 2 ساعة 11 May، 2023
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