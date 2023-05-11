ارتفاع أسعار النفط رغم بيانات مخزونات الذهب الأسود الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الخميس، على الرغم من بيانات أظهرت انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 09:30 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.56% إلى 72.97 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” بنسبة 0.54% إلى 76.82 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة “بلومبرغ”.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة أمس الأربعاء، ارتفاعا مفاجئا لمخزون النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت الإدارة أن مخزون النفط الخام تراجع خلال الأسبوع الماضي المنتهي يوم 5 مايو الحالي بمقدار 2.951 مليون برميل، وبالنسبة للبنزين أشارت إلى أن مخزون المادة انخفض بمقدار 3.168 ملايين برميل.

المصدر: رويترز