قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية من المدخل الشرقي – موقع قناة المنار – لبنان
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May 11 2023 - 05:16

قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية من المدخل الشرقي

منذ 2 ساعة 11 May، 2023
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