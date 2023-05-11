استهداف طائرات الاحتلال لإحدى الشقق السكنية في مدينة حمد بمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 11 2023 - 02:52

استهداف طائرات الاحتلال لإحدى الشقق السكنية في مدينة حمد بمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة

منذ 1 ساعة 11 May، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة