جيش الاحتلال الاسرائيلي يعلن ان صاروخين اطلقا من قطاع غزة سقطا في مناطق غلاف غزة ويقول انه يكثف ضرباته في القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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May 10 2023 - 18:06

جيش الاحتلال الاسرائيلي يعلن ان صاروخين اطلقا من قطاع غزة سقطا في مناطق غلاف غزة ويقول انه يكثف ضرباته في القطاع

منذ 43 mins 10 May، 2023
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