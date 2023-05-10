هنية يؤكد لمصر وقطر والأمم المتحدة خلال اتصالات معه على جهوزية المقاومة للتعامل مع تمادي الاحتلال – موقع قناة المنار – لبنان
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May 10 2023 - 18:04

هنية يؤكد لمصر وقطر والأمم المتحدة خلال اتصالات معه على جهوزية المقاومة للتعامل مع تمادي الاحتلال

منذ 53 mins 10 May، 2023
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المصدر: فلسطين اليوم

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