مراسل المنار: مدفعية الاحتلال الاسرائيلي تستهدف مرصدا للمقاومة بمنطقة القرارة شمال شرق خانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
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May 9 2023 - 18:04

مراسل المنار: مدفعية الاحتلال الاسرائيلي تستهدف مرصدا للمقاومة بمنطقة القرارة شمال شرق خانيونس

منذ 42 mins 9 May، 2023
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