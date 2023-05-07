رئيس ندوة العمل الوطني رحب بعودة سوريا الى جامعة الدول العربية

رحب رئيس “ندوة العمل الوطني” رفعت ابراهيم البدوي بالبيان الختامي الصادر عن الإجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، الذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الاحد، والذي أجمع فيه الحاضرون على دعوة سوريا الدولة الى المشاركة في أعمال الجامعة العربية بكل مكوناتها، بدءا من اليوم السابع من ايار عام 2023.

وقال في بيان: “اننا نرى في قرار وزراء الخارجية العرب اليوم تصحيحا للخطأ الفادح الذي ارتكبه بعض العرب بحق سوريا العروبة في العام 2011”.

أضاف: “ان القرار الصادر اليوم عن وزراء خارجية العرب جاء ترجمة عربية لصمود سوريا الذي شكل انتصارا بائنا للقيادة السورية المتمثلة بشخص الرئيس بشار الاسد”.

وختم البيان: “اننا في ندوة العمل الوطني، نعلن تأييدنا ومباركتنا لسوريا، قيادة وشعبا، كما ندعو الى استكمال هذه الخطوة المهمة بالعمل الجدي لرفع الحصار الاقتصادي الجائر عن سوريا وشعبها والبدء بانطلاق عملية اعادة الاعمار وتأمين عودة النازحين الى الوطن السوري، وذلك لترجمة العودة العربية الى قلب العروبة النابض”.

المصدر: بيان