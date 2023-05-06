الجيش السوداني: في إطار المبادرة السعودية الأمريكية غادر إلى مدينة جدة وفد القوات المسلحة السودانية لمناقشة التفاصيل الخاصة بالهدنة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 6 2023 - 06:44

الجيش السوداني: في إطار المبادرة السعودية الأمريكية غادر إلى مدينة جدة وفد القوات المسلحة السودانية لمناقشة التفاصيل الخاصة بالهدنة

منذ 8 ساعة 5 May، 2023
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة