بايدن يتهم خصومه الجمهوريين ب”ارتهان اقتصاد البلاد” برفضهم الموافقة على رفع سقف المديونية العامة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 6 2023 - 06:44

بايدن يتهم خصومه الجمهوريين ب”ارتهان اقتصاد البلاد” برفضهم الموافقة على رفع سقف المديونية العامة

منذ 9 ساعة 5 May، 2023
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