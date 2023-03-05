جيش الاحتلال الصهيوني يوقع علي هدم منزل الأسير الفلسطيني إسلام فروخ منفذ عملية تفجير الباص في القدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 5 2023 - 23:18

جيش الاحتلال الصهيوني يوقع علي هدم منزل الأسير الفلسطيني إسلام فروخ منفذ عملية تفجير الباص في القدس المحتلة

منذ 59 mins 5 March، 2023
أخبار موقع المنار

التعليقات