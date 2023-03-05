جيش الاحتلال الصهيوني يوقع علي هدم منزل الأسير الفلسطيني إسلام فروخ منفذ عملية تفجير الباص في القدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 5 2023 - 23:18
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رئيس الجمهورية الإسلامية خلال اجتماع للحكومة: يجب متابعة موضوع تسمم الطلاب وتقديم المعلومات الدقيقة وفي الوقت المناسب
مساعد وزير الدفاع الإيراني: مستعدون لتعزيز قدرات القوات المسلحة العراقية في مجال الأسلحة والصناعات العسكرية
العميد حمزة قلندري: ايران لاتريد الانتفاع من بيع المعدات الى العراق كما هو ديدن الحكومات أو الشركات
المتحدث بإسم الخارجية الإيرانية: أمريكا ليس لها الحق في الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان لأنها لا تؤمن بها إطلاقاً
كنعاني: أمريكا دعمت نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا ولا تزال حليفاً استراتيجياً وداعماً لنظام الفصل العنصري الصهيوني
لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الاسلامي: زيارة غروسي إلى طهران وضعت حداً لذرائع الاعداء حول الملف النووي الايراني
رئيس وزراء العدو يدين تصريحات غروسي في طهران التي أكد فيها أن تنفيذ هجوم صهيوني على منشآت نووية إيرانية غير قانوني
"هآرتس" الإسرائيلية: أذربيجان أتاحت لجهاز الموساد إقامة محطة متقدمة له توفر قدرة عالية لتعقب ورصد ما يجري في إيران
هآرتس تكشف أن السلطات الأذرية أهلت مطاراً مخصصاً لمساعدة الكيان الإسرائيلي في حال قرر مهاجمة منشآت نووية إيرانية
وزارة الدفاع الأذرية تعلن وقوع تبادل إطلاق نار مع قوات أرمينية في ناغورني قره باغ وسقوط قتلى وجرحى من الجانبين
37 طياراً صهيونياً من أصل 40 يخدمون في "سرب المطارق" لن ينخرطوا في تدريبات جوية الأربعاء احتجاجاً على سياسة نتنياهو
إعلام العدو يقول إن طيارين صهاينة يحجمون عن التعاون مع رحلة نتنياهو وزوجته إلى روما بسبب تعديلات الحكومة القضائية
وزير الحرب الأمريكي يزور الأردن في مستهل جولة بالشرق الأوسط تشمل الكيان الإسرائيلي ومصر لإظهار دعم واشنطن لحلفائها
نادي الأسير الفلسطيني: الأسير خضر عدنان يواجه تدهوراً مستمراً على وضعه الصحي مع مرور شهر على إضرابه عن الطعام
رئيس الوزراء العراقي يؤكد خلال محادثات مع نظيره المصري في القاهرة الرغبة في تطوير التعاون المشترك على مختلف الصعد
رئيس الوزراء المصري يشدد على أهمية التعاون مع العراق لمواجهة آثار الأزمات والتحديات المختلفة التي يشهدها العالم
السيسي يؤكد لرئيس الحكومة العراقية اعتزازه بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين وعلى تقديم الدعم لبغداد في مكافحة الإرهاب
مجلس النواب اليمني يندد بالتحركات الأمريكية في البلاد وآخرها زيارة قائد الأسطول الخامس إلى المهرة بذريعة مكافحة التهريب
رئيس مجلس الشورى اليمني: القوات الأمريكية تقيم قواعد عسكرية في المهرة ومناطق أخرى وهي قوات احتلال ولن تخرج عن هذا السياق
علماء اليمن يؤكدون على حق الشعب بقيادته وجيشه الوطني وقوته الصاروخية وطيرانه المسير في استهداف أي تواجد أجنبي في البلاد
الخارجية السورية: زيارة رئيس هيئة الأركان الأمريكي إلى شمال شرق البلاد انتهاك صارخ للسيادة وحرمة أراضي الدولة ووحدتها
السلطات البحرينية تعتقل 4 مواطنين كانوا يتظاهرون قرب حلبة البحرين حيث يقام سباق فورمولا-1 للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين
تظاهرة حاشدة لأنصار المعارضة التونسية في العاصمة تطالب بإطلاق سراح المعتقلين ووقوع مواجهات مع قوات الأمن
المعهد الوطني للإحصاء في تونس يعلن ارتفاع معدل التضخم السنوي في البلاد إلى 10.4 % وهو أعلى مستوى منذ 3 عقود
المحكمة العليا الليبية تقضي بعدم دستورية قانون إنشاء المحكمة الدستورية الصادر عن مجلس النواب الليبي عام 2022
رئيسا أركان المنطقة الغربية والشرقية في ليبيا سيعملان لتأهيل مسلحين خارج سلطة الدولة لدمجهم بالمؤسسات العسكرية
منتسبو حرس المنشآت النفطية الليبية يطالبون بتسوية أوضاعهم المالية خلال 7 أيام ويهددوا بإغلاق المواقع النفطية في البلاد
المستشار الألماني يقول إن الغرب لن يتخذ قرارات بشأن حل الصراع بشأن أوكرانيا وانسحاب روسيا هو أساس محادثات السلام
الرئيس الصربي ينفي صحة التقارير التي تتحدث عن إمداد بلاده لأوكرانيا بالأسلحة والذخائر عبر شركة كندية
وزير الخارجية التركي يؤكد أن بلاده تعمل جاهدة لتمديد مبادرة نقل الحبوب من 3 موانئ اوكرانية على البحر الأسود
قاطرات قناة السويس المصرية تعمل على نقل سفينة حاويات عالقة دون التأثير على حركة الملاحة
أوامر ملكية سعودية تشمل تغييراً لوزير الإعلام ومناصب حكومية أخرى وفي الديوان الملكي وجهاز الاستخبارات
السلطات الباكستانية تصدر مذكرة اعتقال بحق رئيس الحكومة السابق عمران خان على خلفية قضية بيع مكتبه هدايا خاصة بالدولة
حريق كبير في مخيم للاجئين الروهينغا المسلمين في بنغلادش يدمر عدداً من المنازل قبل السيطرة عليه ولا إصابات
وسائل إعلام يابانية تقول إن طوكيو وسيول على وشك حل نزاع حول العمل القسري يعود لفترة ما قبل انتهاء الحرب العالمية الثانية
جيش الاحتلال الصهيوني يوقع علي هدم منزل الأسير الفلسطيني إسلام فروخ منفذ عملية تفجير الباص في القدس المحتلة
منذ 59 mins
5 March، 2023
الأسير الفلسطيني إسلام فروخ
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