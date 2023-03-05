الجيش اللبناني يمنع خرقاً للخط الازرق عند حدود عيتا الشعب

افاد مراسل المنار عن استنفار متبادل بين الجيش اللبناني وقوات الإحتلال الصهيوني بعد اقدام ضابط في الجيش اللبناني على دفع ضابط صهيوني و اقتلاع وتدٍ حديدي كان يزرعه العدو خارج الخط الأزرق في حرج الراهب عند حدود عيتا الشعب، وقوات اليونيفيل تتدخل .

وقد أصدرت قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:”بتاريخ 5/3/2023 بين الساعة 11.55 والساعة 12.00، خرقت دورية تابعة للعدو الإسرائيلي الخط الأزرق قرب النقطة BP 13 (1) ـــ عيتا الشعب بمسافة متر واحد تقريبا، فحضرت دورية من الجيش اللبناني وأجبرت الدورية المعادية على التراجع إلى ما بعد الخط الأزرق باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما حضرت دورية من قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان للتحقق من الخرق. تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع القوة المذكورة”.

المصدر: موقع المنار