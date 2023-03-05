البطريرك الراعي: الحل الوحيد العمل على انتخاب رئيس متحرر من كل ارتباط وانحياز وفئة ومحور – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
March 5 2023 - 17:08
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
إقتصاد
منوعات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
05 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
الجيش اللبناني: إجبار دورية تابعة للعدو الإسرائيلي على التراجع إلى ما بعد الخط الأزرق بعد خرقها له عند حدود عيتا الشعب
روابط التعليم الرسمي ولجان الأساتذة المتعاقدين تعلن العودة للتدريس يوم الإثنين مع استمرار الإضراب في الدوام المسائي
النائب حسين الحاج حسن: أي تأخير إضافي في انتخاب رئيس للجمهورية يعني تعميقاً للأزمات وللضغط على المواطن
الشيخ نبيل قاووق: أولوية المقاومة هي انتخاب رئيس للجمهورية والمستجدات الأخيرة عززت فرص التوافق من أجل ذلك
الشيخ أحمد قبلان: لبنان لا يتحمل مرشح وقت ضائع والحل يكون بتسوية سياسية تنتهي بانتخاب رئيس وطني قوي
إصابة مستوطن صهيوني في عملية إطلاق نار نفذها مقاومون قرب مستوطنة "حجاي" جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة
اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات العدو في بلدة جلبون شرق جنين بالضفة الغربية المحتلة
وزارة الأسرى والمحررين: الأسرى يتجهون الأسبوع المقبل نحو خطوات أكثر حدة وتأثيراً على إدارة السجون
إعادة انتخاب زياد النخالة أميناً عاماً لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين لولاية ثانية
حماس تهنئ الجهاد الإسلامي بإنجاز انتخابات مكتبها السياسي: نؤكّد أننا ماضون معاً على ذات الدرب حتى دحر الاحتلال
وسائل إعلام أميركية تعلن أن وزير الحرب لويد أوستن سيزور الأحد الأردن ومصر وكيان العدو لـ"تأكيد الالتزام بأمن المنطقة"
بيان مشترك لإيران ووكالة الطاقة الذرية: اتفقنا على مواصلة التعاون مع مراعاة حقوق طهران على أساس اتفاق الضمانات الشاملة
هيئة الطاقة الذرية الإيرانية: زيادة عمليات التفتيش في منشأة فوردو هي ضمن اتفاق الضمانات ولم نتفق على تركيب كاميرات جديدة
الخارجية السورية تدين بشدة زيارة رئيس هيئة الأركان الأميركي إلى قاعدة عسكرية أميركية غير شرعية شمال شرق البلاد
الخارجية السورية: نطالب واشنطن بالتوقف فوراً عن انتهاكاتها الممنهجة للقانون الدولي ووقف دعمها لميليشيات انفصالية
الخارجية السورية: نؤكّد أن هذه الممارسات الأميركية لن تحرفنا عن نهجنا في مكافحة الإرهاب والحفاظ على سيادتنا واستقرارنا
مصادر يمنية: قصف مدفعي سعودي على مناطق متفرقة من مديرية شدا الحدودية في صعدة
رابطة علماء اليمن تدين وترفض التواجد الأميركي جنوب البلاد: من حق الشعب اليمني استهداف أي تواجد أجنبي على أرضه
رئيس الوزراء العراقي يبحث مع نظيره المصري في القاهرة سبل تطوير العلاقات الثنائية ورفع التبادل التجاري بين البلدين
مواجهات بين قوات الأمن التونسية وأنصار حركة النهضة المعتصمين وسط العاصمة تونس للمطالبة بالإفراج عن موقوفي الحركة
وكالة الأنباء الكويتية: أمر أميري بتعيين أحمد نواف الأحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء
بيونغ يانغ: على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي دعوة واشنطن وسيول إلى وقف التدريبات العسكرية المشتركة فوراً
البيرو: 16 جريحاً من العسكريين والمدنيين في مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين معارضين لرئيسة البلاد دينا بولوارتي
اشتباكات بين قوات الأمن اليونانية ومتظاهرين يطالبون بالمحاسبة بعد حادث تصادم القطارين الذي أودى بحياة 57 شخصاً
البطريرك الراعي: الحل الوحيد العمل على انتخاب رئيس متحرر من كل ارتباط وانحياز وفئة ومحور
منذ 2 ساعة
5 March، 2023
التعليقات
ذات صلة
تقرير مصور | التظاهرات الصهيونية ضد حكومة نتنياهو في اتساع
الحاج حسن: من يعلن مقاطعة جلسات الانتخاب ينتظر التعليمات الخارجية
النقابات الفرنسية تنظم الثلاثاء تظاهرات ضخمة وإضرابات ضد مشروع تعديل “نظام التقاعد”
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}