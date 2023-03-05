صدامات عنيفة في أثينا بين الشرطة اليونانية والمتظاهرين احتجاجا على حادث القطار الذي ادى لعشرات الضحايا (ا ف ب) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 5 2023 - 13:26

صدامات عنيفة في أثينا بين الشرطة اليونانية والمتظاهرين احتجاجا على حادث القطار الذي ادى لعشرات الضحايا (ا ف ب)

منذ 6 mins 5 March، 2023
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