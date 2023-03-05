تظاهرة في روما للدفاع عن “الديموقراطية” تزامنا مع زيارة نتانياهو روما في التاسع من الحالي – موقع قناة المنار – لبنان
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March 5 2023 - 09:12

تظاهرة في روما للدفاع عن “الديموقراطية” تزامنا مع زيارة نتانياهو روما في التاسع من الحالي

منذ 20 mins 5 March، 2023
تظاهرة في روما للدفاع عن الديموقراطية تزامنا مع زيارة نتانياهو روما في التاسع من الحالي
أخبار دولية - ايطاليا

تنظم في العاصمة الإيطالية روما تظاهرة في التاسع من الحالي، بدعوة من تجمع “اسرائيليون أحرار”، تزامنا مع زيارة رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو روما، حيث يلتقي رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني.
ولفت التجمع في نداء الى ان “الهدف من التظاهرة الضغط على رئيس الحكومة الاسرائيلية لابعاد اليمين المتطرف عن الحكومة وتعبئة الرأي العام ضد وزراء متطرفين يجرون البلاد نحو ديكتاتورية معادية للديموقراطية”.

وسيلتقي نتانياهو في زيارته، نظيرته جورجا ميلوني التي أعلنت في وقت سابق الرغبة في زيارة إسرائيل في الأشهر الأولى من العام الحالي.

وكان نتانياهو زار إيطاليا كرئيس للوزراء في صيف العام 2015، وشملت الزيارة المعرض الدولي إكسبو 2015 في مدينة ميلانو.

المصدر: وكالات

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