تظاهرة في روما للدفاع عن “الديموقراطية” تزامنا مع زيارة نتانياهو روما في التاسع من الحالي

تنظم في العاصمة الإيطالية روما تظاهرة في التاسع من الحالي، بدعوة من تجمع “اسرائيليون أحرار”، تزامنا مع زيارة رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو روما، حيث يلتقي رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني.

ولفت التجمع في نداء الى ان “الهدف من التظاهرة الضغط على رئيس الحكومة الاسرائيلية لابعاد اليمين المتطرف عن الحكومة وتعبئة الرأي العام ضد وزراء متطرفين يجرون البلاد نحو ديكتاتورية معادية للديموقراطية”.

وسيلتقي نتانياهو في زيارته، نظيرته جورجا ميلوني التي أعلنت في وقت سابق الرغبة في زيارة إسرائيل في الأشهر الأولى من العام الحالي.

وكان نتانياهو زار إيطاليا كرئيس للوزراء في صيف العام 2015، وشملت الزيارة المعرض الدولي إكسبو 2015 في مدينة ميلانو.

المصدر: وكالات