إعلام العدو: 160 ألف متظاهر في “تل أبيب” وعشرات الآلاف في مناطق أخرى ضد حكومة نتنياهو وخططها لإضعاف القضاء – موقع قناة المنار – لبنان
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March 4 2023 - 21:24
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السيد هاشم صفي الدين: ما تقوم به المقاومة ليس مجرّد عمل عسكري أو أمني أو سياسي لكنه صراع بكل ما للكلمة من معنى
السيد صفي الدين: المقاومة لن تتراجع والمعركة الحالية نتاج كل السنوات والعقود الماضية التي حصلت
الشيخ نبيل قاووق: بداية الحل لوقف الإنهيار هو الاتفاق على رئيس جمهورية والذين يرفضون الحوار إنما يدفعون البلد نحو الأسوأ
الرئيس نبيه بري: البلد منكوب ووضعه ينحدر من سيء إلى أسوأ وخطيئة التعطيل فاقمت الانهيار وتهدد حاضر البلد ومستقبله
رئيس تكتل بعلبك الهرمل النائب حسين الحاج حسن: من يرفض الحوار والتفاهم الوطني يرهن البلد للإملاءات الخارجية
وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم: رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني سيزور لبنان قريبا بصفة رسمية
الوزير بيرم: طلبنا من رئيس الوزراء العراقي اعفاء اللبنانيين من رسم تأشيرة الدخول إلى العراق على أساس مبدأ التعامل بالمثل
روابط التعليم الرسمي في لبنان تقرر العودة إلى التدريس ابتداءً من الإثنين
جيش الاحتلال يصيب طفلا بالرصاص في قدمه ويعتقله من مخيم العروب شمال الخليل
إعلام العدو: عشرات آلاف المستوطنين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو في 95 موقعاً بكافة المدن
قائد القوات الجوية في كيان العدو "تومر بار" يعلن دعمه احتجاجات قوات الاحتياط ضد مخططات حكومة نتنياهو حول القضاء
إعلام العدو يعلن مصرع مستوطنين إثنين بتحطم طائرة شمال بئر السبع في النقب المحتل
الأمين العام للجهاد الإسلامي زياد نخالة: المقاومة بالضفة حققت توازن رعب مع العدو وعملية حوارة كشفت وجه المستوطنين القبيح
اشتباكات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الإحتلال التي اقتحمت بلدة قباطية جنوب جنين واعتقلت والد الشهيد محمود سناجل
سرايا القدس ـــ مجموعات قباطية: مجاهدونا استهدفوا قوات العدو التي اقتحمت بلدة قباطية بشكل مباشر بوابل من الرصاص
البنك الدولي: الزلزال في سوريا تسبب بأضرار مباشرة تقدر بنحو 5.1 مليار دولار في مناطق تعاني بالأساس من دمار ونزوح
الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي يلتقي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي
السيد رئيسي لغروسي: لدينا إرادة قوية للتعاون مع الوكالة ونأمل منها التعامل بمهنية وعدم التأثر بقوى تسعى لأهداف خاصة
وزير الخارجية الإيراني خلال لقائه غروسي: لدينا الإرادة لحل القضايا الفنية المتعلقة بالضمانات في أقرب وقت ممكن
غروسي: الوكالة مستعدة لحل المشكلات من خلال الوسائل التقنية ونرحب بأي مبادرة بناءة للمساعدة في تقدم واختتام مفاوضات فيينا
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي يعقد مؤتمرا صحافيا مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي
غروسي من طهران: حوارنا مع إيران جاد والأجواء إيجابية وأي هجوم على المنشآت النووية مرفوض ويتعارض مع القانون الدولي
إسلامي: هناك من يعمل على توتير العلاقات بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية
السفير الأميركي لدى مرتزقة العدوان يصل الى محافظة المهرة اليمنية على رأس وفد ويعقد لقاء مع المحافظ التابع لتحالف العدوان
انصار الله في اليمن تتهم واشنطن ولندن باستمرار تنفيذ مخطط احتلال اليمن عبر التدفق العلني للقوات الأجنبية والعسكرية
آلاف التونسيين يشاركون في تظاهرات دعا إليها الاتحاد التونسي للشغل رفضاً لسياسات الحكومة في العاصمة تونس
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يتفقد مركز قيادة احدى تشكيلات مجموعة فوستوك جنوب دونيتسك
وزارة الدفاع الروسية: 500 جندي أوكراني سقطوا بين قتيل وجريح في محور دونيتسك خلال الساعات الـ24 الأخيرة
إعلام العدو: 160 ألف متظاهر في “تل أبيب” وعشرات الآلاف في مناطق أخرى ضد حكومة نتنياهو وخططها لإضعاف القضاء
منذ 20 mins
4 March، 2023
عاجل
نتنياهو
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