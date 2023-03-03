افتتاح فرع جديد لمخازن الإمام السجاد (ع) في حومين الفوقا بإقليم التفاح

اعلن رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد خلال افتتاحه الفرع الخامس لمخازن الإمام السجاد (ع) في منطقة الجنوب الثانية في حزب الله في حومين الفوقا، أن “هذا مخزن من مخازن الامام السجاد (ع) يضعه حزب الله بتصرفكم وأنتم تخوضون معنا المواجهة والصمود بوجه أعداء الإنسانية الذين يريدون إذلالنا وإخضاعنا ومصادرة هويتنا وقرارنا وسيادتنا في بلدنا”، وقال إن “هذا المخزن هو جرعة دعم لصمود شعبنا ليتقوّى فيها هذا الشعب للتصدي والمواجهة للمؤامرات الإقليمية والدولية، التي يُستخدم فيها بعض المحليين المولعين بالخضوع”.