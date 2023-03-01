استشهاد شاب فلسطيني متاثرا بجراح اصيب بها ظهر اليوم خلال اقتحام الاحتلال مخيم عقبة جبر في اريحا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 1 2023 - 21:28

استشهاد شاب فلسطيني متاثرا بجراح اصيب بها ظهر اليوم خلال اقتحام الاحتلال مخيم عقبة جبر في اريحا

منذ 2 ساعة 1 March، 2023
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