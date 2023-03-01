اللواء ابراهيم في دردشة مع الصحافيين: سأترك الأمن العام وانتقل الى الشأن السياسي – موقع قناة المنار – لبنان
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March 1 2023 - 14:30
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اللواء ابراهيم في دردشة مع الصحافيين: لم أطلب التمديد ولا مرة ولا أقبل أن يغطيني أحد بشيء غير قانوني
اللواء ابراهيم في دردشة مع الصحفيين: يعز عليّ أن أترك المديرية كرمى للعشرة والعمل واخراج مغادرتي كان بطريقة خاطئة
اللواء ابراهيم في دردشة مع الصحفيين: سأترك الأمن العام وانتقل إلى الشأن السياسي
الدولار على عَتبة التسعين ألفاً وبدْء دَولَرَة الأسعار في السوبرماركت
المطارنة الموارنة: نناشد حكومة تصريف الأعمال التحلّي بأقصى درجات الحكمة في ممارسة واجباتها
المفتي قبلان بياناً: بكل لوعة أناشد كافة القوى والزعامات اللبنانية لأقول البلد ينزلق نحو أسوأ أزماته
مقاومون فلسطينيون يتصدون لقوات كبيرة من جيش العدو بعد اقتحامها مخيم عقبة جبر في اريحا
اصابة ثلاثة فلسطينيين برصاص الإحتلال في مخيم عقبة جبر في ظل استمرار اقتحامه من قبل قوات للإحتلال
اعلام العدو: مواجهات بين المتظاهرين والشرطة في "تل أبيب" والآلاف يتجهون إلى طريق أيالون والتظاهرات خرجت عن السيطرة
قوات الاحتـلال تطلق القنابل الغازية تجاه الشبان في مخيم العروب شمال الخليل
رئيس الشاباك السابق يوفال ديكسين: قد نصل الى حرب اهلية في غضون اسابيع
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي: أغلقنا الملفات الخلافية بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية
وكالة نور نيوز : تقرير الوِكالة الدَولية للطاقة الذَّرِّية حولَ البرنامحِ الايراني يَحمِلُ طابِعَين كالتقارير السابقة
قائد الدفاع الجوي في القوّة الجوْـ فضائيّة لِلحرسِ الثوريِّ : مناورات الدفاع الجويِّ حَقّقَت جميع أهدافِها المرسُومة
الخارجية الإيرانية: طهران تطرد دبلوماسيين ألمانيين اثنين على خلفية التدخل في الشؤون الداخلية الإيرانية
الخارجية الروسية تعرب عن قلقها بشأن تسريب مواد مشعة عبر الموانئ الأوكرانية
الكرملين: مزاعم كييف بشأن عدم استهدافها الأراضي الروسية غير صحيحة
وزير الخارجية الهندي ونظيره الروسي يلتقيان على هامش اول يوم لاجتماعات مجموعة العشرين في نيودلهي
وزارة الدفاع التايوانية: رصد اقتراب 25 طائرة و3 سفن تابعة للجيش الصيني من الجزيرة
أردوغان: منطقتنا تمر بعاصفة من الزلازل وعلينا أن نتحضر لها
أردوغان: أكثر من 90 دولة أرسلت فرق إنقاذ للمساعدة خلال كارثة الزلزال
المتحدث باسم فرق الإطفاء اليونانية: 16 قتيلا على الأقل و85 جريحا في حادث تصادم بين قطارين وسط اليونان
محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر: اكتشاف حفرة عميقة بين بلديتي بشوات وبرقا يرجّح أنها بسبب عوامل طبيعية
زلزال بقوة 6,4 درجة قرب سواحل بابوا غينيا الجديدة
اللواء ابراهيم في دردشة مع الصحافيين: سأترك الأمن العام وانتقل الى الشأن السياسي
منذ 1 ساعة
1 March، 2023
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