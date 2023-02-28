الوزير الحاج حسن من بكركي: للاسراع بانتخاب رئيس للجمهورية

شدد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن على “أهمية الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية لما له من تأثير على كل القطاعات بما فيها القطاع الغذائي”.

موقف الحاج حسن داء الثلاثاء بعد زيارته، البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، وقال الحاج حسن “وضعنا البطريرك في جو الهم الزراعي والمشاريع الزراعية التي أطلقناها والتي بدأت ثمارها عملياً اليوم على الأرض، لان الزراعة هي المدماك الأساسي للاقتصاد، خصوصا أن الأمن الغذائي في المنطقة والعالم يهتز”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام