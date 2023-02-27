اعلام العدو: أنباء أولية عن عملية إطلاق نار في غور الأردن – موقع قناة المنار – لبنان
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February 27 2023 - 18:44

اعلام العدو: أنباء أولية عن عملية إطلاق نار في غور الأردن

منذ 1 ساعة 27 February، 2023
أخبار موقع المنار

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