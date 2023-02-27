صحيفة عبرية تكشف عن تفاصيل جديدة بشأن عملية حوارة

نقلت وسائل إعلام عبرية، الاثنين 27 شباط/ فبراير 2023، عن أن أجهزة جيش الاحتلال كشفت تفاصيل جديدة بشأن منفذ عملية إطلاق النار في بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس، والتي أسفرت عن مقتل مستوطنَين.

وبحسب صحيفة “هآرتس” العبرية، فإنّ أجهزة الجيش قالت “من قام بتنفيذ عملية إطلاق النار في حوارة، تمكن من الفرار بمساعدة سكان فلسطينيين، وذلك خلال الاعتداءات التي نفذتها عصابات المستوطنين على السكان في حوارة”.

وتابعت “مسلحان فلسطينيان أطلقا النار، أمس الأحد، من مسافة قريبة على سيارة إسرائيلية على شارع 60، ثم انسحبا من المكان مشيًا على الأقدام على ما يبدو، والقتيلان هما هاليل يانيف، وهو جندي في الجيش الإسرائيلي، وشقيقه يغيل يانيف، وهما يقطنان في مستوطنة هار براخا في الضفة الغربية”.

وزعمت “نعرف هوية من قام بتنفيذ عملية حوارة، حيث تم تعقبهما ومطاردتهما من قبل الجيش، لكن دون أن يتم إلقاء القبض على المنفذ”.

وأضافت “قوات الجيش فرضت، أمس الأحد، حصارًا على حوارة ومنعت الخروج أو الدخول إلى البلدة، ولكن عندما شرع المستوطنون في تنفيذ اعتداءات على منازل ومركبات وممتلكات الفلسطينيين في بلدة حوارة، اضطرت قواتنا التخلي عن عمليات البحث ومطاردة المنفذ، وذلك بزعم محاولة السيطرة على الأوضاع”.

المصدر: وكالة شهاب