بالفيديو | إحراق ممتلكات ومنازل وإصابة أكثر من 100 فلسطيني باعتداءات المستوطنين في حوارة جنوب نابلس

أحرق مستوطنون بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، ممتلكات ومنازل واعتدوا على الفلسطينيين في بلدة حوارة جنوب نابلس بالضفة الغربية.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية أن “مستوطنين أحرقوا منازل المواطنين في بلدة حوارة جنوب نابلس، فيما صدحت مكبرات الصوت في المساجد بمناشدة المواطنين للتصدي للمستوطنين”.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن “نحو 100 إصابة سجلت بين المواطنين الفلسطينيين جراء اعتداء المستوطنين في بلدة حوارة”، وأضاف أن “قوات الاحتلال والمستوطنين منعوا طواقمنا من الوصول إلى البلدة والتعامل مع الإصابات”، وكشف عن أن المستوطنين هاجموا أطقم الأسعاف واعتدوا على 3 سيارات إسعاف.

النيران تلتهم المركبات الفلسطينية في بلده حوارة جنوب نابلس

من جانبه، أفاد الدفاع المدني الفلسطيني عن أن مستوطنين اعتدوا على أحد طواقمه وحطموا مركبة إطفاء خلال محاولة هذه الأطقم إطفاء حرائق أشعلها مستوطنون في بلدة حوارة.

وأشارت وسائل إعلام العدو الإسرائيلي إلى أن عدد المستوطنين المشاركين في الهجوم على حوارة يقدر بالمئات “وهو عدد كبير وغير مسبوق في مثل هذه الأحداث”، وقال مراسل في إحدى قنوات تلفزيون العدو إن بلدة حوارة “تبدو الليلة وكأنها ساحة معركة”.

وكان مستوطنون احتشدوا قرب حاجز زعترة في نابلس “للاتجاه في مسيرة احتجاجية نحو موقع عملية حوارة جنوب نابلس”، بحسب ما أفادت وسائل إعلام العدو.

في المقابل، صدرت عدة دعوات فلسطينية للتصدي لمسيرات المستوطنين التي انطلقت عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت القدس المحتلة قرب من حاجز حوارة جنوب نابلس.

وفي ذات الإطار، قام مستوطنون بإحراق منزل المواطن بلال سمير عيسى عصايرة وخزان المياه في بلدة عصيرة القبلية جنوب نابلس.

ويُشار إلى أن منذ يوم أمس يقوم مستوطنون متطرفون بعمليات حرق لسيارات المواطنين والاعتداء عليهم وعلى ممتلكاتهم في هجمة صهيونية شرسة ضد أهالي قرى مدينة نابلس.

ووسط انتشار لعشرات الجنود الإسرائيليين بحثاً عن منفذ العملية، يفرض جيش الاحتلال حصاراً على مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة في أعقاب العملية التي أدت لمقتل مستوطنين قرب مفترق حوارة جنوب المدينة.

نداء واستنفار

نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشيخ صالح العاروري دعا جماهير شعبنا للنفير العاجل دعمًا وإسنادًا لحوارة .

كما دعا جماهير شعبنا المرابط في فلسطين المحتلة إلى النفير العاجل والاشتباك مع الاحتلال ومستوطنيه المجرمين دعمًا وإسنادًا لبلدة حوارة ومحيطها، والتي ثأرت للشهداء والجرحى.

واضاف”اليوم .. يوم شرف السلاح، وإن المقاومة هي سبيلنا نحو رد العدوان والعربدة الصهيونية، والدفاع عن حقوقنا المسلوبة وصون مقدساتنا وفي مقدمتها مسرى رسول الله المسجد الأقصى المبارك”.

المصدر: مواقع