وفد من حزب الله هنأ القارئ الدولي إسماعيل حمدان على إنجازاته في التلاوة القرآنية

زار وفد من “حزب الله” برئاسة مسؤول قطاع صيدا الشيخ زيد ضاهر، ضم مسؤول الفرع الثقافي في القطاع حسن جمول ومسؤول شعبة حومين التحتا محمد حمدان، منزل القارئ الدولي إسماعيل حمدان في بلدة حومين التحتا، في حضور مسؤول الملف القرآني هلال عواضة وجمع من الأقرباء والمحبين.

وأعلن بيان للحزب أن “ضاهر هنأ حمدان على فوزه بالمرتبة الثالثة في مسابقة الأوقاف الدولية القرآنية في نسختها ال39 في الجمهورية الاسلامية الايرانية، حيث قدم له رئيس الجمهورية الإسلامية السيد رئيسي شهادة التقدير، كما وجه الوفد المباركة له ولعائلته الكريمة التي تربت على القرآن والقيم الإسلامية، متمنيا له مزيدا من النجاحات في المجال القرآني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام