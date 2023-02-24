حزب الله سلم محطات ضخ المياه في سيروب والفيلات والمية ومية في صيدا الدفعة 11 من المازوت

قدم حزب الله الدفعة الحادية عشر من المازوت ضمن الهبة المجانية التي يؤديها دوريا وزعتها شركة الأمانة لمحطات ضخ المياه في الآبار التابعة لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي في مناطق سيروب والفيلات والمية مية – الاسماعيليه وحي المغارة – القريّة في صيدا، التي تسلمت 4000 ليتر، وقد أشرف على عملية التسليم وفد من الحزب ضم مسؤول شعبة عين الحلوة علي الزينو وعضو لجنة العلاقات في قطاع صيدا الحاج أحمد الجبيلي.

وشكر الأهالي للعاملين في العمل الإجتماعي في “حزب الله”، استمرارهم في مبادرتهم وفي شكل اسبوعي، في تقديم العون لتأمين المياه إلى الأهل.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام