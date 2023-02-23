رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز يصل إلى كييف – موقع قناة المنار – لبنان
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February 23 2023 - 10:58
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الشيخ نعيم قاسم: حزب الله من أكثر الواضحين بتحديد خياره الرئاسي ويعتبره منطقيا ويمكن معه إنجاز الانتخابات الرئاسية سريعا
الشيخ نعيم قاسم: لسنا مع التمديد لرياض سلامة في حاكمية مصرف لبنان ونحن مع استمرار التدقيق الجنائي ليصل إلى خواتيمه
المركز الوطني للجيوفيزياء يعلن حصول هزة أرضية عند الساعة 6،23 صباحا قبالة شاطئ صيدا وقوتها 3،6 درجات
المقاومة الفلسطينية تستهدف مستوطنات غلاف غزة بعدد من الصواريخ وموقع صوفا العسكري شرقي رفح بقذائف الهاون
المتحدث باسم جيش العدو يعلن تفعيل صفارات الإنذار في عسقلان وسديروت بعد إطلاق عدد من الصواريخ من قطاع غزة
طائرات العدو الحربية شنّت سلسلة غارات جوية استهدفت موقعين للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة
فصائل المقاومة تؤكد أن استشهاد 11 فلسطينياً في نابلس باقتحام الاحتلال لن يثني عزيمة الشعب عن مواصلة النضال حتى التحرير
إضراب شامل في مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة حدادا على أرواح شهداء نابلس
إعلام العدو: الفصائل في غزة نجحت بفرض معادلة جديدة "أي أحداث غير عادية في الضفة سيقابلها إطلاق صواريخ وجرّ الجيش للرد"
حزب الله يتقدم من الشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة بأحر التعازي والتبريكات بالشهداء الذين سطروا ملاحم البطولة في نابلس
حزب الله يدين بشدة العدوان الصهيوني الغادر الذي إستهدف نابلس ويؤكد أن هذا العدو لا يردعه عن غيه إلا بندقية المقاومين
حزب الله: سواعد المقاومين الشريفة ستلقن العدو دروساً تكشف له مدى حماقته وتضع حداً لغطرسته وإرهابه
حزب الله يؤكد تضامنه مع الشعب الفلسطيني ووقوفه إلى جانبه في كل الخيارات التي تتخذها قياداته والتي تحفظ أمنه وتحرر أرضه
نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى: العدو ارتكب جريمة موصوفة في نابلس ليغطي على أزماته الداخلية التي يتخبط بها
استشهاد الشاب محمد نبيل ابو صباح متأثرا بجروح أصيب بها خلال اقتحام قوات الاحتلال حي البطن في جنين قبل نحو أسبوعين
قوات الاحتلال تطلق النار على سيدة فلسطينية قرب مستوطنة معاليه أدوميم شرقي القدس المحتلة بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز يصل إلى كييف
منذ 2 ساعة
23 February، 2023
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