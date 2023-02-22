وزير العدل هنري الخوري اكد تمسكه باستقلالية القضاء وبمبدأ فصل السلطات وبعدم التدخل في عمله – موقع قناة المنار – لبنان
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February 22 2023 - 21:54

وزير العدل هنري الخوري اكد تمسكه باستقلالية القضاء وبمبدأ فصل السلطات وبعدم التدخل في عمله

منذ 1 ساعة 22 February، 2023
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