المهندس في بلدية الناعمة منير مزهر للمنار: انقاذ كل العاملين الذين كانوا محتجزين على السطح والطوابق العلوية لمعمل كونكورد والحريق مستمر – موقع قناة المنار – لبنان
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February 21 2023 - 22:34

المهندس في بلدية الناعمة منير مزهر للمنار: انقاذ كل العاملين الذين كانوا محتجزين على السطح والطوابق العلوية لمعمل كونكورد والحريق مستمر

منذ 2 ساعة 21 February، 2023
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