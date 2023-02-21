اصابة 5 عمال من معمل “كونكورد” بضيق تنفس وتستمر الجهود لانقاذ 7 عمال محاصرين على السطح – موقع قناة المنار – لبنان
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February 21 2023 - 22:34

اصابة 5 عمال من معمل “كونكورد” بضيق تنفس وتستمر الجهود لانقاذ 7 عمال محاصرين على السطح

منذ 2 ساعة 21 February، 2023
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