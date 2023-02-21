رجال فوج إطفاء بيروت باشروا عملية إخلاء الموظفين المحتجزين على سطح معمل كونكورد في منطقة الناعمة اثر الحريق الذي اندلع فيه – موقع قناة المنار – لبنان
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February 21 2023 - 22:34

رجال فوج إطفاء بيروت باشروا عملية إخلاء الموظفين المحتجزين على سطح معمل كونكورد في منطقة الناعمة اثر الحريق الذي اندلع فيه

منذ 3 ساعة 21 February، 2023
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