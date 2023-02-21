رجال فوج إطفاء بيروت باشروا عملية إخلاء الموظفين المحتجزين على سطح معمل كونكورد في منطقة الناعمة اثر الحريق الذي اندلع فيه – موقع قناة المنار – لبنان
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February 21 2023 - 22:34
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هيئة الكوارث والطوارئ التركية: ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال الى 42 الفا و 310 أشخاص
مدير الحد من مخاطر الزلازل في تركيا: 7242 هزة ارتدادية أعقبت الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان: سنعيد إعمار 700 الف منزل قروي في المناطق المتضررة من الزلزال
اردوغان: نحو 900 الف مواطن يعيشون في الخيام وسننقلهم قريبا الى المنازل المؤقتة وبداية الشهر سنبدأ ببناء المساكن الدائمة
وزارة النقل السورية: تم استقبال 200 طائرة مساعدات لاغاثة السوريين المتضررين جراء الزلزال الذي ضرب البلاد
الامم المتحدة: الخيام والادوية والغذاء هي أكثر الاشياء التي يحتاجها المتضررون من الزلزال في الوقت الراهن
رئيس الجمهورية العراقي عبد اللطيف رشيد استقبل وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم والوفد المرافق له
الرئيس العراقي خلال اللقاء: لتوسيع آفاق التعاون بين البلدين من خلال تبادل الزيارات لا سيما في مجالات العمل
الوكالة الوطنية: وفاة عامل باكستاني جراء حريق داخل معمل "كونكورد" في حارة الناعمة
محكمة الاحتلال الاسرائيلي تحكم على القيادي في الجهاد الاسلامي بسام السعدي من جنين بالسجن 22 شهرا
الرئيس الروسي أمام الجمعية الفيدرالية الروسية: روسيا تواجه خطرا وجوديا ومن المستحيل هزيمتها في أرض المعركة
الرئيس الروسي: الغرب لم ولن يحقق أي شيء من اجراءاته وعقوباته ضد روسيا ويسعى مع اوكرانيا لضرب منشآتنا النووية
الرئيس الروسي : وصل مستوى تجهيز قوات الردع النووي الروسي الى أكثر من 91% ونعلن تعليق مشاركتنا في معاهدة "ستارت"
وزير الخارجية الاميركية يأسف لقرار موسكو تعليق مشاركتها في معاهدة "نيو ستارت": مستعدون للنقاش
المتحدث باسم الامين العام للامم المتحدة: على واشنطن وموسكو استئناف التنفيذ الكامل لمعاهدة ستارت دون تأخير
وزير الخارجية الروسي: لا يوجد أفق لإنقاذ نظام كييف وزيارة بايدن الى اوكرانيا وتقديم الدعم لها مجرد مسرحية
الأمين العام لحلف الناتو: لا أحد يهاجم روسيا وموسكو هي المعتدية وبوتين يواصل تصعيد الحرب
الرئيس الاميركي جو بايدن: لا سبيل لان نعمل في أي مكان بالعالم بدون تحقيق الأمن في اوروبا
بايدن: دعمنا لاوكرانيا سيبقى راسخا ولن نستسلم وبوتين سيفشل وحلف الناتو أصبح أكثر اتحادا من أي فترة مضت
الخارجية الايرانية: فرض عقوبات على 13 كيانا و 15 شخصا في الاتحاد الاوروبي و8 في بريطانيا لتشجيعهم الارهاب ضد ايران
رجال فوج إطفاء بيروت باشروا عملية إخلاء الموظفين المحتجزين على سطح معمل كونكورد في منطقة الناعمة اثر الحريق الذي اندلع فيه
منذ 3 ساعة
21 February، 2023
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