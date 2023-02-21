سانا: وصول طائرة من سلطنة عمان هي الثانية اليوم إلى مطار حلب الدولي تحمل أكثر من 10 أطنان من المساعدات الغذائية للمتضررين من الزلزال – موقع قناة المنار – لبنان
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February 21 2023 - 14:36

سانا: وصول طائرة من سلطنة عمان هي الثانية اليوم إلى مطار حلب الدولي تحمل أكثر من 10 أطنان من المساعدات الغذائية للمتضررين من الزلزال

منذ 23 mins 21 February، 2023
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