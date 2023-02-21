عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الثلاثاء 21-2-2023

أبرز عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الثلاثاء 21-2-2023.

عناوين الصحف:

الأخبار: سوريا: العودة الخليجية تتسارع

التمديد لإبراهيم: الاستدعاء من الاحتياط

الادعاء على صحناوي وخلافات بين المصارف والادعاء على سلامة قريباً

وقائع من التحقيقات: كيف يضارب الصرافون بالدولار؟

الديار: الهزات الإرتداديّة تزيد هلع اللبنانيين… والتسويات القضائيّة والتشريعيّة الى «نقطة الصفر»

تصعيد جديد في «الكباش» القضائي – المصرفي… وميقاتي يسعى الى تسوية خلال ساعات ؟

باسيل يُدخل «تفاهم مارمخايل» في «موت سريري»… ولا حملة من حزب الله على اليرزة

البناء: تحرّك خط زلازل البحر الميت ـ السلسلة الغربية ـ انطاكية يثير الذعر بين اللبنانيين

الرئيس الأسد في مسقط: المنطقة الآن بحاجة أكثر إلى عُمان لأجل تعزيز العلاقات العربية

مكتب المجلس يتمسّك بالجلسة التشريعية… ولو بعد اكتمال السلة القانونية المالية

اللواء: كباش 5 -1: شهران حاسمان من المكاسرة الرئاسية!

«تشريع الضرورة» يترنح.. والمصارف تنتفض بوجه عون وقوى الانتاج تطلق النفير

الجمهورية: تعطيل المجلس شلل كامل

النهار: تحت ذعر الهزات… والأزمة المصرفية تتصاعد

الأسرار

النهار

عُلم أن مخصصات لعاملين في إحدى الوزارات لم تُدفع لهم، بعدما خضعوا لدورات متتالية، فيما الأموال المخصصة لهم من الجهات المانحة سددت كاملة.

لا صحّة لما أشيع في بعض الاعلام عن “عدم ردّ الحريري على مكالمة أجراها جعجع”، وهي شائعة ينفيها “المستقبل” و”القوات”.

لوحظ أن البيان الروسي في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري كان لافتاً، إلى موقف السفير الكسندر روداكوف وزيارته التي حملت أكثر من دلالة الى “بيت الوسط”.

الجمهورية

قال مرجع سياسي: لبنان مصاب بمرض اسمه “أزمة قيادة”، وطبيعي في هذه الحال أن تفرّخ رؤوس فارغة سياسياً وموبوءة وطنياً.

تبيّن أنّ التعليمات التي وجّهتها إحدى السفارات الى مواطنيها هي مجرّد تنبيهات روتينية للحد من مسؤوليتها اذا وقع أي إشكال.

نُقل عن مرجع سياسي تأكيده أنّ مواقف ثلاث دول من أصل خمس ليست سلبية بالضرورة حيال مرشح رئاسي مدني.

اللواء

عززت بعض الإجراءات القضائية المتعجلة الريبة لدى مصارف غربية من الشبهة حول التحويلات الى بنوك لبنانية، عبر المصارف المراسلة، الأمر الذي سيؤثر سلباً على التحويلات المقدرة بمليارات الدولارات سنوياً.

تتخوف جهات نافذة من “استغلال مصادر” لأجواء القلق الداخلي والانشغالات بين مستلزمات مواجهة الزلازل الطبيعية، والإخفاقات في الداخل على الصعد كافة، لتنفيذ عمليات تشعل الوضع!

يتخوف معنيون بالملف النفطي من وضع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، على طاولة “المصير المحتوم” إذا احتقن الاستقرار الداخلي في لبنان.

البناء

قال دبلوماسي خليجي إن عُمان تتصدّر إدارة الملفات التي تتصل بالانفتاح العربي والإسلامي والدولي على سورية بعدما كانت قطر تلعب هذا الدور سابقاً، وهي اليوم بعيدة حتى عن التقارب السوري التركي الذي تلعب فيه عُمان دوراً مهماً؛ فيما تتولى عُمان أيضاً ترتيب العلاقة السورية السعودية.

قال مصدر نيابي إن الرئيس نبيه بري مصمّم على عدم تثبيت عرف عدم عقد جلسات تشريعية لمجلس النواب سواء لشغور الرئاسة أو غياب الحكومة وتمسكه بأن المجلس سيّد نفسه، لكن مع مراعاة الميثاقية مستغرباً أن تؤدي الطائفية الى تنازل نواب عن مكانة السلطة التي ينتمون إليها أمام أي سلطة أخرى.

المصدر: صحف