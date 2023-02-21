وكالة فارس: هزة أرضية بقوة 5.2 على مقياس ريختر تضرب محافظة فارس جنوبي إيران – موقع قناة المنار – لبنان
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February 21 2023 - 09:32

وكالة فارس: هزة أرضية بقوة 5.2 على مقياس ريختر تضرب محافظة فارس جنوبي إيران

منذ 44 mins 21 February، 2023
أخبار موقع المنار

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