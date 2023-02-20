إعلام العدو: مستوطنون يقطعون الطريق أمام منزل الرئيس “الإسرائيلي” إسحاق هرتسوغ – موقع قناة المنار – لبنان
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February 20 2023 - 19:14

إعلام العدو: مستوطنون يقطعون الطريق أمام منزل الرئيس “الإسرائيلي” إسحاق هرتسوغ

منذ 1 ساعة 20 February، 2023
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