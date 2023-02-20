الرئيس الأميركي جو بايدن من أوكرانيا: أوكرانيا ستتلقى دعماً لميزانيتها بمليارات الدولارات – موقع قناة المنار – لبنان
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February 20 2023 - 13:58

الرئيس الأميركي جو بايدن من أوكرانيا: أوكرانيا ستتلقى دعماً لميزانيتها بمليارات الدولارات

منذ 52 mins 20 February، 2023
أخبار موقع المنار

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