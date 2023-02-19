اللجنة الفاعلة لمتعاقدي الرسمي أكدت الإستمرار بالإضراب حتى دفع الحقوق – موقع قناة المنار – لبنان
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February 19 2023 - 21:32

اللجنة الفاعلة لمتعاقدي الرسمي أكدت الإستمرار بالإضراب حتى دفع الحقوق

منذ 9 mins 19 February، 2023
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