وزارة الدفاع السورية: وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري تقوم بتفكيك سيارة مفخخة بحوالي 100 كغ من مادة الـTNT وألغام م/د وقذيفة مدفعية بحي الكاشف بدرعا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 19 2023 - 21:32

وزارة الدفاع السورية: وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري تقوم بتفكيك سيارة مفخخة بحوالي 100 كغ من مادة الـTNT وألغام م/د وقذيفة مدفعية بحي الكاشف بدرعا

منذ 1 ساعة 19 February، 2023
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