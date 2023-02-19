مصدر عسكري سوري: تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها – موقع قناة المنار – لبنان
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February 19 2023 - 01:42
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وزارة الدفاع الروسية: مقتل وإصابة 400 أوكراني بعمليات للقوات الروسية في مناطق متفرقة خلال يوم واحد
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وزارة الخارجية الروسية: روسيا سترد ردًا مناسبًا على قرار هولندا خفض عدد أعضاء البعثة الدبلوماسية الروسية لديها
وزير الخارجية الأوكراني: نريد للحرب أن تنتهي في أقرب وقت وخروج الجنود الروس بعد انتصارنا لن يكون نهاية العدوان الروسي
وزراء خارجية دول مجموعة السبع يؤكدون اعتزام بلادهم مواصلة دعم أوكرانيا وتشديد العقوبات المفروضة على روسيا
نائبة الرئيس الأميركي: الدعم الأميركي والأوروبي لأوكرانيا سيستمر والرئيس الروسي أخفق في تقسيم حلف الناتو
الجيش الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه البحر الشرقي يوم السبت
مصدر عسكري سوري: تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها
منذ 7 mins
19 February، 2023
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