مصدر عسكري سوري: تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها – موقع قناة المنار – لبنان
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February 19 2023 - 01:42

مصدر عسكري سوري: تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها

منذ 7 mins 19 February، 2023
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