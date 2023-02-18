فلسطين المحتلة: إعلان العصيان المدني ضد الاحتلال في مخيم شعفاط وبلدة عناتا

أعلنت القوى الوطنية والاسلامية والحراك الشبابي وأهالي وعشائر وسكان مخيم شعفاط وبلدة عناتا في الضفة الغربية المحتلة، في بيان اليوم السبت العصيان المدني ضد الاحتلال الصهيوني ومؤسساته وأجهزته القمعية اعتبارًا من فجر غدٍ، وذلك ردًا على جرائم الحكومة الصهيونية المتطرفة والعنصرية المسعورة اليومية ضد أبناء الشعب الفلسطيني في القدس وكافة المناطق الفلسطينية.

ودعا البيان أبناء الشعب الفلسطيني إلى مقاطعة الاحتلال وعدم التعامل معه بشتى الطرق (المعاملات الرسمية، دفع الفواتير والرسوم والضرائب، بلدية الاحتلال…)، كما دعا العمال الفلسطينيين إلى عدم التوجه إلى أماكن عملهم في الداخل المحتل.

كذلك دعا البيان إلى إغلاق الطريق المؤدي إلى حاجز مخيم شعفاط وعدم السماح لأي شخص المرور من خلاله، واغلاق مدخل بلدة عناتا اعتبارًا من الساعة 4:30 فجرًا وعدم السماح للعمال من التوجه إلى أماكن عملهم في الداخل المحتل.

ودعا البيان الشعب الفلسطيني في كافة محافظات الوطن وفي محافظة القدس خاصة إلى “التضامن معنا ودعم خطواتنا النضالية من أجل رفع الظلم والقهر الذي يعاني منه سكان المنطقة على حواجز الاحتلال القمعية العنصرية”.

المصدر: وكالة شهاب