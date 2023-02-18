بالفيديو : طرد الوفد الصهيوني من قمة الاتحاد الافريقي

طرد أمن قمة الاتحاد الأفريقي المقامة في العاصمة الأثيوبية اديس ابابا، الوفد الصهيوني الممثل لكيان الإحتلال الذي حضر من تل ابيب، من قاعة القمة.

وبحسب مصادر مطلعة، تسلل الوفد الصهيوني خلسة مستعملا بطاقات دخول لأشخاص آخرين، إلا أن عناصر أمن القمة اكتشفوهم وقاموا بطردهم.

وذكرت المصادر أن الوفد الصهيوني ادعى أنه يمتلك دعوة لحضور جلسة افتتاح القمة دون أن يتمكنوا من إثبات ذلك، وعلى أثرها قام أمن القاعة باجبارهم على الخروج وطردهم من القاعة.

طرد الوفد يؤكد أن كيان العدو الصهيوني لا يستطيع الإدعاء بأنه نجح بتحصيل عضوية المراقبة للإتحاد الافريقي، ويثبت أنه طرف مرفوضة في الاتحاد الافريقي وسيبقى كذلك.

وألغت مفوضية الاتحاد دعوة كانت وجهتها سابقًا إلى كيان العدو لحضور افتتاح قمة الاتحاد المقررة اليوم السبت، بعد ضغوط مارستها الجزائر وجنوب أفريقيا لمنع “تل أبيب” من حضور أي نشاط في القمة.