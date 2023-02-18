التحكم المروري: طريق ضهر البيدر سالكة امام جميع المركبات – موقع قناة المنار – لبنان
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February 18 2023 - 10:14
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حزب الله يسيّر الفاقلة الثانية من المساعدات الإنسانية ضمن حملة "رحماء" إلى سوريا لإغاثة المنكوبين جراء الزلزال
القافلة تضم 29 شاحنة محملة بأكثر من 516 طنا من المساعدات مهداة من الشعب اللبناني المقاوم الى الشعب السوري الشقيق
الشيخ علي دعموش: القافلة هي لتخفيف معاناة السوريين والوقوف الى جانبهم بوجه الحصار الاميركي اللانساني عليهم
ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا إلى أكثر من 45 ألف شخص وسط استمرار عمليات الإنقاذ في بعض المناطق
وزير الزراعة التركي: سنعمل كل ما في وسعنا لمساعدة كل المتضررين جراء الزلزال وخصصنا 2.8 ملياري ليرة لدعم المزارعين
وزير التخطيط العمراني التركي: استطعنا تأمين مساكن مؤقتة لأكثر من 4 ملايين مواطن تضرروا جراء الزلزال
سانا: استشهاد 53 شخصاً في هجوم لتنظيم داعش الإرهابي جنوب شرقي مدينة السخنة بريف حمص الشرقي
الأسرى الفلسطينيون يواصلون اضرابهم ضد إدارة سجون الاحتلال الاسرائيلي لليوم الخامس احتجاجاً على تطبيق الإجراءات التنكيلية
قوات الاحتلال تطلق النار على مراكب الصيادين في البحر شمالي قطاع غزة
قائد أنصار الله السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي:تنحاز الأمم المتحدة ومجلس الأمن ضد شعوب أمتنا وكل مواقفهم لمصلحة الأعداء
السيد الحوثي: اميركا تستخدم الشركات الأمنية وتجيش المرتزقة والعملاء للاعتداء على الشعوب كما فعلت مع شعبنا العزيز
الحوثي: أميركا تعمل على ضرب المشاريع النهضوية عبر حربهم على المشروع القرآني وعلى لبنان وفلسطين والعراق وسوريا وإيران
الخارجية البيلاروسية: أي خطوات مدمرة من قبل بولندا لن تمر مرور الكرام ومينسك قد تتخذ إجراءات انتقامية أكثر جدية
الولايات المتحدة: مقتل 6 أشخاص في ولاية ميسيسيبي بالرصاص والرئيس الأميركي يدعو إلى التحرك ضد "وباء العنف المسلح" سريعا
التحكم المروري: طريق ضهر البيدر سالكة امام جميع المركبات
منذ 2 ساعة
18 February، 2023
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