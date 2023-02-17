“الوكالة الوطنية للاعلام” : إصابة خمسة اشخاص بحادث سير على اوتوستراد حالات – موقع قناة المنار – لبنان
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February 17 2023 - 17:54
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الأسرى الفلسطينيون يعتصمون في ساحات سجون الاحتلال بعد صلاة الجمعة احتجاجاً على التصعيد ضدهم
حركة أنصار الله في ذكرى استشهاد السيد حسين بدر الدين الحوثي: شعبنا اليمني مستمر على نهجه ويراكم الانتصارات العظيمة
الرئيس الروسي: نعمل على تطوير قطاع الغاز آخذين بعين الاعتبار المستجدات العالمية ونريد ضمان نمو مستدام لاقتصادنا
الرئيس الأوكراني في مؤتمر ميونيخ للأمن: يجب ألا يكون هناك أي حظر على تقديم الأسلحة إلى كييف
المستشار الألماني: سنواصل العمل على تحقيق التوازن بين دعم أوكرانيا ومنع اندلاع حرب مع روسيا
“الوكالة الوطنية للاعلام” : إصابة خمسة اشخاص بحادث سير على اوتوستراد حالات
منذ 35 mins
17 February، 2023
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