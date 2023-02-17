المرابطون تعزي بشهداء الجيش اللبناني

عزى أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون العميد مصطفى حمدان الجيش اللبناني، وعائلات الشهداء، بالعسكريين، الذين ارتقوا شهداء، “دفاعاً عن الأمن الاجتماعي للمواطنين جميعاً، في الحرب ضد مافيات تجار المخدرات، التي يقتلون به أولادنا بمختلف أنواع السموم المخدرة”.

وثمن حمدان هذه “المواجهة الشرسة التي يقودها الجيش، في ضرب الأوكار التي لا تخدم باستنزافها الاجتماعي الأخلاقي والوطني، إلا العدو الصهيوني التلمودي، رغم تسترهم بمختلف الشعارات المزيفة”.

وقال حمدان إن “دم الشهداء الأبرار في الجيش الوطني اللبناني، يؤكد أن المؤسسة العسكرية هي الحامية والضامنة، والركيزة الأساسية لاستعادة وطننا”.

المصدر: موقع المنار