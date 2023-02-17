عناوين وأسرار الصحف ليوم الجمعة في 17-02-2023

العناوين

الأخبار

سوريا: جريمة تدمير القطاع الصحّي

المقاومة ترفع «العصا الغليظة» في وجه الأميركيين | واشنطن تبارك لقاء باريس: قائد الجيش أو الفوضى

دولرة الأسعار: هروب من المعالجة وحماية للتجار وتطويع للمستهلك

الديار

السيد نصرالله يُحاول وقف الانهيار: إحياء مُعادلة «كاريش» وتهديد الاميركيين بالفوضى الشاملة

«الشارع» يغلي وإحراق مصارف… ميقاتي يتجه لدعوة «الأمن المركزي» بعد تحذيرات أمنيّة

اللواء:

16 آذار موعداً قضائياً لاستجواب سلامة ونوابه.. والسوبرماركات تكسب التسعير بالدولار

البناء:

الرئيس الأسد: نواجه بروح التعاون التي اكتسبناها من الحرب والحصار وتضامن الأصدقاء والأشقاء

السيد نصرالله: حرب أميركية لإنتاج الفوضى… ومعادلتنا: الفوضى ستعم المنطقة وخصوصاً «إسرائيل»

النهار:

“حرائق المصارف”: فوضى الانهيار إلى اتساع

الجمهورية:

الدولار “يصورخ” والكباش يشتد

الأسرار

النهار

اتصلت ديبلوماسية رفيعة المستوى بمرجع مالي وطمأنته إلى أن لا صحة للمعلومات التي بثتها احدى القنوات عن عقوبات مالية قد تطاله او عن علاقته بحزب بارز في لبنان.

لوحظ أن حزباً بارزاً يولي الشأن التربوي أهمية خاصة ويتواصل مع الوزير المعني وجهات أخرى نظراً الى المخاوف من انهيار مدوٍّ لهذا القطاع.

عُلم أن قياديين في حزب يساري بارز يسعون مع يساريين آخرين الى تشكيل إطار حزبي جديد في ظل الخلافات القائمة ضمن هذا الحزب.

الجمهورية

مصادر مرجع روحي رفيع نَفت بشدة أن يكون موقفه من عقد جلسة تشريعية نيابية ردّة رجل لحادثة حصلت مع شخصية غير زمنية على معبر حدودي.

قال محللون سياسيون انّ أحداً من القوى السياسية المسيحية لا يملك مشروعاً ورؤية، ومعظمها يعمل على القطعة.

ترصد جهات غربية نشاطات حزب فاعل في أميركا اللاتينية باهتمام بالغ.

اللواء

سارعت سفيرة دولة كبرى إلى تعميم أجواء معاكسة لوزارة الخزانة في بلادها، بما يشبه التطمين حول وضعية شخصية نقدية رفيعة..

ما يزال التباين بين اعضاء تكتل نيابي يشغل المعنيين، بين مؤيد لتشريع الضرورة على نطاق ضيق ورافض على خلفية الحملات مع تكتل مناهض..

أحيط لقاء لقطب سياسي وازن مع مرجع حليف بكتمان محكم، ولكن وسط معطيات سبقته بأنه «كان واعداً».

البناء

وصف خبراء معادلة الردع الجديدة التي رسمها السيد حسن نصرالله بأنها انتقال من مقايضة متبادلة غير مباشرة مع الإسرائيلي لتجنب الحرب الى مقايضة غير مباشرة متبادلة، لكن مع الأميركي فتمتنع المقاومة عن حرب تستطيعها على «إسرائيل» ويمتنع الأميركي عن حرب مالية وأمنية يستطيعها على لبنان.

قال مسؤول سياسي مخضرم سابق إن مشهد الارتفاع الجنوني في سعر الصرف بالتوازي مع التصعيد في الشارع بصورة متسارعة يعيد إلى الذاكرة مشهد عام 1992 الذي سبق دخول الرئيس رفيق الحريري الى المشهد السياسي رئيساً للحكومة دون أن يكون نائباً او تكون لديه كتلة نيابية ملمحاً الى تمهيد مماثل؟

المصدر: صحف