السيد نصرالله: اذا دفعتم لبنان الى الفوضى فعليكم أن تنتظروا الفوضى في كل المنطقة وفي مقدمتها ربيبتكم “إسرائيل” – موقع قناة المنار – لبنان
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February 16 2023 - 19:50

السيد نصرالله: اذا دفعتم لبنان الى الفوضى فعليكم أن تنتظروا الفوضى في كل المنطقة وفي مقدمتها ربيبتكم “إسرائيل”

منذ 3 ساعة 16 February، 2023
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