السيد نصرالله: الفساد والخلل والاخطاء في الادارة والتقصير في تحمل المسؤوليات يتم استغلالها من قبل الادارة الاميركية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 16 2023 - 16:08

السيد نصرالله: الفساد والخلل والاخطاء في الادارة والتقصير في تحمل المسؤوليات يتم استغلالها من قبل الادارة الاميركية

منذ 6 mins 16 February، 2023
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