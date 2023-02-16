السيد نصرالله: أوباما يقول “نحتاج فقط الى افساد الراي العام لبلد ما بالرسائل العشوائية وطرح اسئلة كافية وزرع ونشر ما يكفي من الشائعات وفكرة المؤامرات” – موقع قناة المنار – لبنان
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February 16 2023 - 16:08

السيد نصرالله: أوباما يقول “نحتاج فقط الى افساد الراي العام لبلد ما بالرسائل العشوائية وطرح اسئلة كافية وزرع ونشر ما يكفي من الشائعات وفكرة المؤامرات”

منذ 9 mins 16 February، 2023
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