السيد نصرالله: الرئيس الاميركي باراك اوباما القى محاضرة في احدى الجامعات الاميركية في 21/4/2022 يشرح فيها كيف يتم السيطرة على الدول – موقع قناة المنار – لبنان
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February 16 2023 - 16:08

السيد نصرالله: الرئيس الاميركي باراك اوباما القى محاضرة في احدى الجامعات الاميركية في 21/4/2022 يشرح فيها كيف يتم السيطرة على الدول

منذ 9 mins 16 February، 2023
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