السيد نصرالله: لبنان دخل منذ العام 2019 في استهداف جديد من أجل إعادة لبنان الى السيطرة الأميركية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 16 2023 - 16:08

السيد نصرالله: لبنان دخل منذ العام 2019 في استهداف جديد من أجل إعادة لبنان الى السيطرة الأميركية

منذ 13 mins 16 February، 2023
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